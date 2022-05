Salah, che sfortuna: l’ex viola a rischio per la finale di Champions

La sfortuna colpisce ancora Salah, che potrebbe saltare un'altra finale di Champions

Era il 2018, quando Real Madrid e Liverpool si sfidavano nella finale di Champions League. I "Blancos" uscirono vincitori e Salah fu costretto a lasciare il campo al 30' del primo tempo per infortunio. La storia sembra ripetersi. Infatti, anche quest'anno la finalissima vedrà scontarsi Liverpool contro Real e anche quest'anno, Salah potrebbe saltare il match per infortunio. Infatti, l'ex viola è stato costretto a lasciare il campo nella finale di FA CUP contro il Chelsea per un problema all'adduttore. Vedremo se l'egiziano recupererà in vista della finale.