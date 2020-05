Ricordate Salcedo? “La Fiorentina è stata la miglior cosa che potesse succedere a 23 anni”

All’Agencia EFE ha rilasciata un’intervista Carlos Salcedo, ex difensore della Fiorentina oggi al Tigres in Messico. Ecco il passaggio in cui il giocatore ha ricordato la sua esperienza in viola:

La Fiorentina è stata la miglior cosa che mi sarebbe potuta succedere a ventitré anni. A Firenze ho imparato molto del calcio europeo, tutte cose che mi sono servite anche per la successiva mia avventura in Germania che poi mi ha portato a giocare il Mondiale nel 2018.