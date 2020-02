Pierini: “Impressionato da Castrovilli. La Fiorentina può finire in crescendo”

Il doppio ex di Udinese e Fiorentina, Alessandro Pierini, è intervenuto in diretta al Pentasport per parlare della situazione viola in vista della trasferta di Udine:

La possibilità di giocare la Champions League, la convocazione in nazionale e la vittoria della Coppa Italia restano ricordi indelebili della mia esperienza in viola. Udinese? E’ una partita molto complicata per entrambe, soprattutto dopo le vittorie del Genoa che ha ridotto la distanza dalla zona rossa. Ci sono punti in palio importantissimi in palio. Della Fiorentina sono rimasto impressionato da Castrovilli, un tuttocampista che sa interdire, ripartire e fare gol. E’ la sorpresa in assoluto più bella di questa Fiorentina, anche lo stesso Vlahovic sta dimostrando di avere tanta voglia di arrivare e nonostante la giovane età sta iniziando a ricalcarsi degli spazi importanti. La squadra può finire la stagione in crescendo, dopo aver assorbito le delusioni della passata gestione, adesso con la serenità e le motivazioni giuste può solo migliorare, vista la grande qualità di cui dispone la rosa.