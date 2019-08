Per l’ex viola Kalinic torna di moda il ritorno in Italia

Calciomercato agli sgoccioli? Neanche per sogno. Per molti giocatori è ancora tutta da definire la destinazione, anche se con due giornate di campionato già mandate in archivio in Spagna tutto sembra più difficile. Per Nikola Kalinic, ad esempio, si parla sempre più di una cessione e di un ritorno in Italia. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex viola sarebbe vicino ad accasarsi alla Roma, accettando una proposta dei giallorossi di un prestito a 7-8 milioni. La trattativa prosegue per limare l’obbligo o il diritto di riscatto. Per completare questa operazione, Petrachi dovrà però prima liberarsi degli ingaggi di Schick e di Defrel.