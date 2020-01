Pasqual pronto a cominciare una nuova carriera: sarà commentatore televisivo

Manuel Pasqual ha detto ufficialmente addio al calcio, ma è pronto a rimettersi subito in gioco dall’altra parte della barricata. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, infatti, il futuro del terzino ex Fiorentina ed Empoli è ancora nel mondo del calcio come commentatore televisivo. Secondo quanto riferisce l’emittente, Pasqual sarà commentatore tecnico della gara di campionato fra Roma e Juventus per Rai International.