Secondo La Marseillaise, il Marsiglia starebbe guardandosi intorno alla ricerca di un tecnico in grado di sostituire André Villas Boas, e i contatti tra il presidente e i papabili sarebbero già cominciati. In quest’ottica, l’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella e Sven-Goran Eriksson sono tra i candidati per accettare il lavoro all’Olympique.