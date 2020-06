Malesani: “Per il mondo del calcio sono un ex, ma ho tante idee. A Firenze c’era simbiosi…”

Sono ancora vivo: le mie idee di calcio non solo sono attuali, ma anche avveniristiche. Potrei ancora fare l’allenatore. Se non alleno è perché per il mondo del calcio sono un ex e non allenerò mai più. Adoro fare l’allenatore, uno dei mestieri più belli del mondo, ma quando i risultati non ti danno più ragione e l’età avanza, succede che ti dimenticano. Nel calcio l’avanzare dell’età distorce il pensiero delle persone, io credo invece che l’esperienza sia un patrimonio. Le grandi squadre vincono grazie a campioni con passato alle spalle, perchè per gli allenatori è diverso?