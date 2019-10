Magnini, sono 91 le candeline! Tanti auguri a una colonna della storia viola

Quest’oggi compie 91 anni Ardico Magnini, uno dei più importanti giocatori della storia della Fiorentina. Con uno dei più potenti terzini destri della storia del calcio italiano in squadra, la Fiorentina ha vinto lo scudetto nel 1956 e la Coppa Grasshoppers nel 1957, oltre a diventare vice campione d’Europa nel 1957 (seconda solo al Real Madrid, nella finale “beffa” del “Bernabeu” [CLICCA]).

Magnini vanta 241 presenze e 6 reti in gare ufficiali in maglia viola (dal 1950 al 1958) e a 20 partite disputate con la divisa della Nazionale italiana (sesto posto insieme a Segato nella graduatoria dei “Violazzurri”).