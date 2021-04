Lucchesi: “Pradè pagherà questa situazione. Gattuso? Giusto che chiuda col Napoli”

Fabrizio Lucchesi, noto dirigente sportivo con un passato anche a Firenze, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Lucchesi ha detto la sua anche sulla Fiorentina e sulla possibilità di vedere Gennaro Gattuso in Viola:

Guardando investimenti e aspettative, credo che i Viola abbiano fatto il campionato peggiore delle squadre in lotta per la salvezza. Hanno speso come una squadra da classifica medio-alta per salvarsi solo grazie alle altre che stanno facendo peggio di loro. Rinnovo a Pradè? Da inizio anno mi chiedo come mai gli avessero fatto siglare un contratto di un solo anno. Ha fatto qualche errore, è vero, ma per come si stanno mettendo le cose credo che pagherà lui questa situazione. Dopo un’annata così il prolungamento non mi sembra semplice. La Fiorentina, però, ci ha fatto vedere di tutto. Prossimo allenatore Viola? La Fiorentina dovrebbe offrire un progetto pluriennale in cui venga stabilito chi resta e chi se ne va per attirare un tecnico di prima fascia. Gattuso? Lo vedrei bene dalla Fiorentina in su, è già stato in grandi piazze ed il suo lavoro è riconosciuto. Al momento è il più ricercato ma non credo abbia fretta. È giusto però che chiuda questa esperienza al Napoli