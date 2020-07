Nuova avventura per l’ex viola Alessandro Gamberini. Dopo la carriera da difensore per molti anni in A, ora è pronto a ripartire dalla Serie C e da Verona, città cui ha legato la sua vita. È infatti la Virtus Verona ad avergli assegnato un nuovo ruolo in panchina: il club della nostra terza serie lo ha annunciato con un comunicato ufficiale. Un upgrade importante dopo che Gamberini aveva cominciato la sua scalata dall’Ambrosiana e dalla Serie D.