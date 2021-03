L’ex viola: “Amrabat non è lo stesso di Verona, darei fiducia a Prandelli”

Rino Marchesi, allenatore ed ex calciatore della Fiorentina, ha parlato della situazione in casa viola, sulle colonne di Tmw:

Prandelli delusione? Ha dato fiducia a Vlahovic ed è importante per il futuro. Senza Castrovilli e Bonaventura è più difficile trovare un assetto adatto, manca la qualità. Amrabat non è il giocatore visto a Verona. Non so si tratta dell’inserimento o di un ruolo sbagliato. L’anno scorso era un altro. Il futuro? Dipenderà dalla campagna acquisti. Per ottenere certi risultati serve un intervento corposo. A Prandelli darei fiducia. Le disattenzioni difensive sono individuali, errori davvero rari a questi livelli. Non dipendono da un’ossatura tattica difettosa.