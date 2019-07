Jacopo Petriccione, fino ad oggi in scadenza nel 2021, prolunga il suo legame con il Lecce fino al 2023. Lo ha reso noto la società pugliese neopromossa in A con un comunicato sul proprio sito; rinnovata così la fiducia nel giovane ex viola, che si appresta a rincorrere la salvezza con la propria squadra, che ha contribuito a portare alla promozione.