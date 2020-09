A. Lazzari ricorda: “A Roma un gol importantissimo “

Intervistato da SuperNews Andrea Lazzari ricorda un suo gol in viola particolarmente importante per lui e per la Fiorentina, quello segnato nei minuti di recupero a Roma.

E’ stata un’emozione bellissima, soprattutto a livello personale. Quell’anno non fu particolarmente positivo, quindi le poche soddisfazioni che arrivavano le vivevamo fino in fondo. Il gol al 90esimo contro la Roma fu quello che ci regalò la vittoria. La gioia che ho provato credo si possa cogliere nel momento in cui, dopo il gol, corro sotto lo spicchio dei nostri tifosi per liberare tutta la tensione accumulata durante l’anno.