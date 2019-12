Lazzari racconta: “Volevo lasciare il calcio per il surf. Fiorentina? Quando arrivai c’era contestazione”

L’ex viola Andrea Lazzari si è raccontato in un’intervista a Gianlucadimarzio.com:

Mi era presa bene questa cosa del surf dopo una vacanza sull’isola dei Caraibi. C’è stato un momento dopo che sono tornato in cui ho detto ‘mollo tutto’. Ho provato il surf la prima volta a Fuerte Ventura, poi in Marocco. Quando sono andato a Barbados avevo iniziato a stare sulla tavola e a curvare, non volevo più smettere. Era un sogno, soprattutto per me che vengo da Bergamo…Lo dico a volte a mia moglie, se ci fossero ospedali e scuole per nostra figlia mi trasferirei. Vigor Senigallia? Mi hanno raccontato la storia da quando hanno preso il club e i progetti che hanno, sono ambiziosi. Mi hanno convinto subito, anche perché dopo la carriera da calciatore posso intraprendere quella da allenatore qui. Pioli? Era pacato, aveva le sue idee e le trasmetteva nel modo giusto alla squadra. Mi faceva giocare largo a destra in avanti, feci bene. Fiorentina? Appena arrivato la squadra era contestata, non è partita bene quell’esperienza. Udinese? Due anni incredibili, abbiamo centrato la qualificazione in Europa due volte e battuto anche il Liverpool in trasferta.