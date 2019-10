Il milanista Ugo Conti già rassegnato: “Pioli sarà un’altra vittima di Boban e Maldini”

L’attore e tifoso milanista Ugo Conti ha commentato a Radio Sportiva l’imminente arrivo dell’ex allenatore viola, Stefano Pioli, sulla panchina rossonera: “Come ho assolto Gattuso, assolvo anche Giampaolo, i giocatori sono quelli. Pioli sarà un’altra vittima, spero solo che faccia giocare Theo Hernandez e Leao”. Su Boban e Maldini: “Non si dimettono? Hanno fatto più danni loro in 10 mesi che tutti gli altri in 100 anni, peggio anche di Mirabelli e Fassone. Stanno facendo delle cose assurde, fare il dirigente non è come fare il giocatore”.