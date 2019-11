Sirene giapponesi per Mario Gomez. Secondo la stampa tedesca, il Vissel Kobe, che dovrà sostituire David Villa, starebbe pensando al centravanti ex Fiorentina. 34 anni, Gomez gioca allo Stoccarda in 2 Liga, ha giocato 8 partite di cui soltanto tre da titolare in questa stagione, segnando appena un gol (alla prima giornata).