Gonzalo: “Quarta ha il mio stile, ma serve tempo. Somiglianza col 2012? Vi spiego”

"Alla Fiorentina serve un centrale alla Gonzalo? Ci sono giocatori bravi. Martinez Quarta ha un po' io mio stile, ma ha bisogno di tempo. Io avevo più esperienza quando sono arrivato in viola, vantavo già 8 anni in Europa. El Chino mi piace molto, vuole sempre giocare la palla. La scorsa stagione non ha giocato molto, quest'anno deve guadagnarsi il posto da titolare. Somiglianza con la Fiorentina di Montella? Ci sono giocatori simili nello stile di gioco, Torreira mi ricorda Pizarro così come Saponara che mi ricorda Borja... Noi abbiamo avuto la fortuna di iniziare subito al meglio. Questa squadra, invece, ha bisogno di tempo, ma ha futuro. Vedo una colonna vertebrale molto forte. Julian Alvarez? Da tanto non vedevo un giocatore così in Argentina. Lo vogliono tutti, ma credo voglia rimanere al River un'altra stagione. Può ricoprire tutti i ruoli in attacco, è veramente bravissimo."