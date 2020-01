Gobbi impressionato da Castrovilli: “A Napoli è stato mostruoso, ha la testa da giocatore di alto livello”

Massimo Gobbi, ex terzino viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Ho visto nella Fiorentina una crescita esponenziale, a Napoli è arrivata la partita perfetta per intensità e qualità di gioco. Beppe ha lavorato tanto sulla fase difensiva, soprattutto in fase di non possesso. La squadra è molto organizzata, contro il Napoli non ha subito un tiro in porta. Benassi? Iachini è stato bravo a puntare sul ragazzo, ma il grande merito va al giocatore che da quando è tornato in campo è sempre decisivo, ottime prestazioni di grande spessore. Castrovilli? A Napoli è stato mostruoso (CLICCA QUA PER VEDERE LE SUE MIGLIORI GIOCATE), un tuttocampista, strappi palla al piede e qualità di dribbling sono eccezionali, ma oltre a questo è bravissimo nella fase difensiva, fa sempre ripartire la squadra. La sua lucidità nel gestire il pallone mi ha impressionato, non sbaglia una scelta, ha la testa da giocatore di altro livello, diventerà sicuramente un punto di riferimento anche per la nazionale italiana. A Napoli in mezzo ad un centrocampo di alto livello, Allan-Ruiz-Zielinski è riuscito a dominare.