Floro Flores gira il dito nella piaga: “Possibile che nessuno abbia visto Zaniolo dieci anni fa?”

L’ex calciatore Antonio Floro Flores, a TMW, ha parlato anche del settore giovanile del calcio italiano. Ha citato Nicolò Zaniolo, oggi uno dei migliori talenti su piazza, ma che negli anni ha cambiato tante squadre. Fra queste anche la Fiorentina, dove è rimasto nel settore giovanile dal 2010 al 2016 (la foto in evidenza è tratta dal profilo social della mamma del giocatore):

Al Napoli manca un giusto percorso delle giovanili per attirare i campani? Sono vent’anni che non riesco a darmi una spiegazione, per la gente e la cultura del giocare per strada che c’è… Vedere la Primavera in fondo per me è un fallimento. Anche se la prima squadra lotta con lo Scudetto, le giovanili messe così sono un’offesa per una città che ha tanti talenti. Ma non so perché non li lancino… Hanno paura. O forse non sanno coltivare i giovani. Penso a Zaniolo: possibile che nessuno l’abbia visto dieci anni fa? Mi riallaccio a questo: istruire i giovani oggi è la cosa più importante, forse si è perso questo principio. Io ricordo che a me facevano giocare con la pallina da tennis… La Nazionale di Mancini è bella da vedere, c’è un buon gruppo, ma i campioni non ci sono. Il Belgio che è molto meno evoluto ce ne ha, la Croazia idem… Perché? Collettivamente l’Italia mi piace.