L’ex Fiorentina Vincent Laurini prolungherà il proprio contratto con il Parma per un’altra stagione, considerando che quello firmato lo scorso anno sarebbe scaduto nel 2022. Nonostante le poche presenze in gialloblù (appena 18) ed alcuni problemi fisici, il club emiliano ha scelto di continuare a puntare sul terzino destro francese, in viola dal 2017 al 2019. Il nuovo accordo che legherà Laurini al Parma, dunque, scadrà nel 2023. Lo riporta Sky Sport.