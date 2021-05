Ex viola, Jovetic lascia il Monaco. Il DS: “Gli abbiamo augurato buona fortuna”

Ex viola: tutte le notizie

Arrivederci al Monaco e nuove avventure in vista per il montenegrino ex Fiorentina

Redazione VN

"Gli abbiamo detto arrivederci stamattina dopo la riunione con lo staff, lo abbiamo ringraziato per l'apporto che ci ha dato (7 gol in 33 partite quest'anno, ndr), gli abbiamo augurato buona fortuna per il prosieguo della sua carriera". Queste le parole di Paul Mitchell, direttore sportivo del Monaco, su Stevan Jovetic, destinato a lasciare il Principato e a proseguire la sua carriera altrove.