Ex viola – Il rimpianto di Maiellaro: “non dovevo lasciare Bari per la Fiorentina”

Pietro Maiellaro, storico fantasista del Bari, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di TeleBari, parlando anche del suo trasferimento alla Fiorentina.

Io e la Nazionale? Venne a vedermi Vicini, dovevo essere convocato. Disse che avevo problemi fisici quella volta, ma fu una cazzata. Il trasferimento alla Fiorentina? Un ripensamento, un dispiacere, ce l’ho. Il Bari ce l’avevo con me, dentro di me: ho sbagliato. Se non avessi lasciato, con l’avvento di Platt e altri avremmo fatto qualcosa di straordinario.