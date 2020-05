Ex viola, il rimpianto di Camorani: “Forse nel calcio di oggi sarei arrivato in Nazionale”

Alfonso Camorani, ex esterno della Fiorentina, ha parlato così al quotidiano La Città:

Ho giocato con tantissimi campioni, persone e uomini che nel calcio di oggi, senza nulla togliere, se ne trovano difficilmente. Mi ha impressionato particolarmente Seedorf, aveva una grande forza fisica e quando aveva la palla nella gambe era difficile prenderlo, faceva cose semplici con una velocità assurda. Poi Kakà, Del Piero, Marchisio, Totti. Erano tempi diversi, anche nelle piccole squadre c’erano grandi campioni e non a caso Vucinic è arrivano alla vittoria del campionato con la Juventus. Forse io, nel calcio di oggi, sarei arrivato anche a giocare in Nazionale. Non voglio fare un torto a nessuno. Ovviamente la Salernitana, la maglia granata ha una storia particolare e la tifoseria è molto esigente. Poi Lecce e Fiorentina sono club importantissimi. Non saprei scegliere. Io gli ho dato tanto e loro mi hanno dato tantissimo. Salerno e Lecce sono 50 e 50.