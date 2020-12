E. Chiesa si rammarica: “Peccato per l’infortunio alla Fiorentina”

Martedì 29 dicembre Enrico Chiesa festeggerà 50 anni. Intervistato dall’agenzia di stampa Italpress, l’ex viola ha ricordato anche l’esperienza alla Fiorentina:

L’unico dispiacere, se devo essere sincero, è stato l’infortunio subìto a Firenze. Il resto credo che sia un percorso della vita, di quotidianità del calcio e del nostro mestiere. Puoi andare in una squadra piuttosto che in un’altra ma rimpianti non ne ho. Sono contento di quello che ho fatto. L’unico rimpianto è che al culmine della mia carriera, dopo cinque giornate di campionato ero capocannoniere, poi mi sono fatto male. Tutti poi sappiamo come sia andata a finire con la Fiorentina. Io credo che certe cose possano essere messe in preventivo, ma l’infortunio toglie tutto il resto perché ero al culmine della mia carriera a 30 anni, c’era all’orizzonte il Mondiale in Corea e Giappone e a Firenze stavo meravigliosamente bene.