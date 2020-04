Intervistato da tuttojuve.com, Massimo Drago ha parlato così dell’ex viola Federico Bernardeschi che ha allenato al Crotone:

Perché alla Juventus segna meno rispetto a quanto faceva nella Fiorentina? Forse perché non gioca più vicino alla porta, lui con me fece 11 gol a Crotone e anche a Firenze ha fatto tanti gol. Con Montella faceva l’esterno a tutto campo, riusciva a far bene anche grazie alle sue capacità fisiche. Era molto utile nel suo 3-5-2.