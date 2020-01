F. Graziani: “Giusto il campanilismo, non la maleducazione. Gasperini non doveva tornare sull’episodio”

Queste le parole dell’ex bomber viola Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

Cori contro Gasperini? La mamma degli imbecilli è sempre incinta, ma fossi stato in lui non avrei nemmeno accennato a questo episodio. Non facciamo gli avvocati di nessuno perché succedono in tutti gli stadi d’Italia. Più che deconcentrarti i cori ti innervosiscono, ma non si può offenderlo tutta la partita in modo pesante. Ci può stare il momento ma bisogna darsi una calmata, va fatta una riflessione. Il campanilismo mi piace, la maleducazione no. Per fortuna nella maggior parte degli stadi c’è un comportamento corretto. Forse le società dovrebbero sensibilizzare un po’ di più il pubblico. Fiorentina? Vista la partita di ieri ha avuto carattere e voglia di primeggiare. Ieri ha fatto un’impresa straordinaria, anche con un pizzico di fortuna. La squadra ha reagito alla grande anche dopo l’espulsione.