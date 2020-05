Chiellini: “Fiorentina? Ero della Juve ma feci gol a Buffon ed esultai. I tifosi viola…”

Nel suo libro che già ha fatto molto discutere, il calciatore della Juventus e della Nazionale azzurra Giorgio Chiellini racconta anche dell’esperienza vissuta alla Fiorentina tanti anni fa:

Sapevo che la Juventus mi avrebbe dato in prestito. Non mi sentivo ancora pronto per una squadra del genere. L’esperienza alla Fiorentina mi servì tantissimo e ancora più importanti furono i momenti difficili vissuti in casacca viola. Giocai 37 partite su 38, partendo alla grande. Anche se poi nel girone di ritorno commisi qualche errore di troppo. Si sapeva che sarei tornato alla Juventus, e negli ultimi mesi furono fischi e contestazioni. I tifosi viola me la fecero pagare nonostante avessi anche segnato un gol a Buffon, non so se mi spiego, e avessi festeggiato di gusto.