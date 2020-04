Caliendo gongola ancora: “Baggio alla Juve il mio capolavoro. Ma lui non voleva”

Antonio Caliendo, agente di Roberto Baggio, ha parlato in esclusiva a Calcionews24 del passaggio del giocatore dalla Fiorentina alla Juventus:

Io l’ho ritenuto il mio capolavoro del managment calcistico, poiché in quella trattativa ho avuto a che fare io da solo con il presidente Berlusconi, il presidente Gianni Agnelli, Montezemolo, Pontello; poi dall’altra parte c’era il pubblico fiorentino e il giocatore che erano contrari a qualsiasi trasferimento. Ho dovuto combattere su tutti i fronti ed è stato difficilissimo e per sei mesi non è uscita una parola fuori, nessuno sapeva niente. Mi sono dovuto districare in queste dispute con personaggi che al tempo comandavano l’Italia.