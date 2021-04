Cacia: “Firenze non merita questa classifica. Vlahovic? E’ completo”

Le parole dell'ex attaccante gigliato

"Sono passati un po’ di anni, ma mi aspettavo qualcosa di più dall’esperienza in viola. E’ stato comunque bello poter giocare in quella squadra così importante. C’erano tanti campioni, io venivo dall’infortunio. Posto giusto al momento sbagliato. Fiorentina? Non è una piazza che per tradizione merita di stare in quella posizione. Però questo è il terzo anno che i viola disputano un campionato in cui sono a rischio. Da uomo di sport dispiace vedere una società così in difficoltà. In queste annate non c’è un solo colpevole, ma un mix di situazioni. Vlahovic? Ha potenzialità estreme, è l'attaccante del futuro. E' un giocatore forte, completo. Sa giocare da solo, in coppia. E' abile nell'attaccare la profondità, ma sta migliorando anche nella protezione della palla. Vedendo anche la sua giovane età ha tutto per diventare un top."