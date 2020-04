C. Zanetti: “Difficile che il campionato riprenda. Scudetto? Non va assegnato”

L’ex centrocampista viola Cristiano Zanetti ha detto la sua al portale Vocegiallorossa.it, esprimendosi sulla speranza di tornare in campo e di farlo anche durante l’estate:

Stipendi? La decisione della Juventus di sospendere gli emolumenti è un chiaro segnale, anche se la vedo dura che si possa riprendere e ci vorranno ancora mesi prima di poter tornare alla normalità e per trovare una cura reale. Per il momento credo che queste misure servano per prendere tempo – sperando in un vaccino – e mi piacerebbe vedere un campionato d’estate. Penso inoltre che anche lo Scudetto non debba essere assegnato, mentre qualificazioni europee e retrocessioni andranno comunque comunicate. Dare il titolo a una squadra sarebbe probabilmente ingiusto, anche se la Lazio era in grande forma.