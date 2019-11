Behrami racconta: “Quando ero a Firenze mi voleva Simeone all’Atletico Madrid ma scelsi l’Amburgo”

L’ex viola Valon Behrami ha concesso una lunga intervista a Gianlucadimarzio.com:

Sarei potuto andare in prestito dalla Fiorentina all’Atletico Madrid, in cambio di Mario Suarez. Allenava il Cholo! Ma ho preferito il trasferimento a titolo definitivo all’Amburgo. A ottobre è finito tutto. Non c’erano le condizioni per continuare. Non mi divertivo più”. Altro da aggiungere? Certo, e anche di importante. “Ho lasciato due anni di contratto. E credimi non avrei regalato certe cifre se non avessi l’ambizione di giocare a un certo livello. Non cerco soldi, voglio alimentare una passione. Stare bene.