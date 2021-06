Euro2020, Castrovilli c’è: va in panchina contro il Galles. La formazione

Il talento pugliese insegue la prima presenza agli Europei con la maglia della Nazionale

Dopo due tribune, arriva la prima presenza in panchina per il viola Gaetano Castrovilli agli Europei: contro il Galles, il CT Mancini ha deciso di tenersi a disposizione il suo numero 7, magari per concedergli uno spezzone nella ripresa. Di seguito la formazione dell'Italia per la sfida coi Dragoni, decisiva per l'assegnazione del primo posto nel girone: