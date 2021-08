VN – Ramadani oggi a Milano, ottimismo Milenkovic-Nastasic. Manca poco

L'aggiornamento sulla trattativa che frena il mercato della Fiorentina

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, ancora non c'è la fumata bianca per l'operazione che dovrebbe portare Milenkovic al West Ham e Nastasic alla Fiorentina. Ci sono ancora dei dettagli in ballo per il giovane centrale, infatti l'agente Ramadani è a Milano per lavorare su questo fronte. Una volta che la trattativa sarà chiusa, Nastasic vestirà viola.