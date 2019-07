VN – Idea Puscas: la Fiorentina si è mossa, ma c’è molta concorrenza

La Fiorentina sta pensando di rivoluzionare completamente l’attacco, con Simeone che potrebbe lasciare e Vlahovic che difficilmente sarà titolare. Secondo quanto raccolto da Violanews, Pradè e i suoi collaboratori hanno messo gli occhi su George Puscas (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), attaccante classe ’96 dell’ Inter, che ha giocato la passata stagione in prestito in Serie B a Palermo. I dirigenti viola avrebbero fatto arrivare i loro apprezzamenti ed avviato i contatti con l’entourage del giocatore, che dal canto suo ha subito aperto ad una cessione alla Fiorentina, inserendola fra le mete più gradite. Secondo quanto appreso, però, dopo l’ottimo Europeo Under 21, il ragazzo ha molte richieste, e la concorrenza potrebbe battere la Fiorentina.