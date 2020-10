VN – Frenata Ceccherini, rischia di saltare il passaggio al Verona

Sembrava solo un gioco di incastri tra Martinez Quarta e Ceccherini, con l’arrivo dell’argentino (UFFICIALE) destinato a sbloccare la cessione del livornese al Verona. Ma qualcosa si è inceppato sull’asse Fiorentina-Hellas, nonostante un discorso avviato ormai da giorni. Al momento la trattativa è in stand by e rischia di saltare definitivamente, con il fastidio di Ceccherini e del suo entourage che aspettavano solo il via libera.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina