VN – Dragowski può entrare nel giro della Premier, due i nomi se parte

Il portiere polacco può davvero partire, il mercato internazionale si è messo in moto per lui

Stando a quel che ha raccolto la nostra redazione, l'agente di Bartlomiej Dragowski, ovvero Mariusz Kulesza, ha dato il mandato per il mercato inglese a Kia Joorabchian, un intermediario molto forte Oltremanica. Ci sono molte squadre di Premier coinvolte in un giro di portieri (oggi l'Arsenal ha chiuso per Onana dall'Ajax). L'offerta importante può arrivare, se così fosse la Fiorentina virerebbe su due nomi: Silvestri, per il quale c'è già stato un primo abboccamento con Raiola, e Ospina (gradito da Gattuso). che adesso con Spalletti al Napoli appare chiuso da Meret.