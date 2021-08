VN – Difficoltà per Munoz, non convince Conti. Riprende quota una vecchia fiamma

Il punto sul terzino destro, ruolo scoperto nella attuale rosa della Fiorentina

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina è ancora molto interessata a Daniel Munoz del Genk, che però chiede una cifra intorno ai 10-12 milioni che non sembra trattabile. Un'alternativa può essere Conti, ma il prezzo di 4 milioni di euro non convince i viola. Riprende quota, allora, la candidatura di Jens Stryger Larsen, che non rinnova con l'Udinese e si può liberare per 4/5 milioni. Per lui si ragiona sulla base di un triennale. Il Lille rimane bottega cara per Celik. [LA TABELLA CON TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A]