“ViP” – Le pagelle di Natale: regali, sorprese e ‘pacchi’ sotto l’albero viola

Siamo ormai giunti "al giro di boa" della stagione sportiva 2021/22. Il Natale e la sosta del campionato ci permettono di tracciare i primi bilanci in casa gigliata. Valutazioni che estendiamo a chi, in questa stagione, non sta vestendo la maglia viola, ma resta pur sempre di proprietà della società di Viale Fanti.

Si tratta dei 15 calciatori che hanno fatto le valigie, per mettersi alla prova altrove. In cerca di una vetrina che possa convincere il club a puntare su di loro nel prossimo futuro. Le pagelle dei "Viola in Prestito", redatte da Violanews, in base al loro rendimento: