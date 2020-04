Viola Scout | Grecia – Cirillo: “Occhio a Limnios, Tsimikas potrebbe fare molto bene in A”

Tredicesimo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, dove grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro il mondo. Questa puntata è dedicata al calcio greco, con un ospite d’eccezione a raccontarcelo. Si tratta di Bruno Cirillo, ex giocatore di Serie A di Inter e Reggina tra le tante, che dopo un’esperienza all’Aek Atene è rimasto legato al calcio ellenico, diventando procuratore e intermediario proprio tra la Grecia e l’Italia.

Credo che il Calcio greco negli ultimi anni abbia tirato fuori alcuni prospetti davvero interessanti, che hanno già attirato l’attenzione di club importanti, anche di Serie A. Uno è sicuramente Kostas Tsimikas, dell’Olympiacos. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) Si tratta di un ’96, quindi non più giovanissimo, ma da qualche anno sta facendo benissimo, anche nelle competizioni europee. Un terzino sinistro veramente valido, ha dimostrato di avere ancora grandi margini di crescita, pur avendo già debuttato in nazionale maggiore. Un altro terzino sinistro davvero interessante, che può fare molto bene in Italia, è Dimitrios Giannoulis, del Paok Salonicco (LA SCHEDA COMPLETA). Lui è del ’95, stabilmente in nazionale maggiore e con tanta esperienza internazionale tra Champions League ed Europa League accumulata negli anni. Entrambi giocano in un ruolo molto ambito, e sono prospetti davvero interessanti, sono sicuro che potrebbero fare bene in Serie A. L’ultimo giocatore è molto più giovane, ’98, ed è un profilo che seguo da molto tempo e mi piace moltissimo. Si tratta di Dimitrios Limnios, anche lui del Paok (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) . Un giocatore veramente interessante, ala destra di grande qualità, può svariare su tutto il fronte dell’attacco, trovando con facilità la via del gol e dell’assist. Anche lui vanta già delle presenze in nazionale maggiore greca, che ha scelto nonostante avesse anche il passaporto brasiliano.