Viola Scout | Cina e Giappone – Petricca: “Zhou interessante, Nishikawa doveva andare al Barcellona, ora si può prendere”

Sedicesimo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, dove grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro il mondo. Questa puntata è dedicata al calcio orientale, raccontato da Oberto Petricca, intermediario di mercato molto attivo in Giappone e Cina:

Prima di parlare di giovani interessanti è doverosa una premessa, ovvero che l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha naturalmente penalizzato la crescita del calcio orientale, con i campionati che non sono iniziati. Ci però sono dei giovani che già si erano messi in luce nella stagione passata, che avrebbero dovuto confermarsi quest’anno. In Cina c’è un ragazzo che può crescere molto bene, e si tratta di Junchen Zhou, attaccante classe 2000 dello Shangai Shenua. Può giocare sia da prima punta che da esterno, dotato di grande velocità, alla quale unisce un ottimo controllo di palla. Un attaccante moderno, stabilmente nel giro delle nazionali giovanili, può crescere tanto e diventare un profilo interessante per l’Europa. In Giappone, invece, c’è una generazione interessante di calciatori molto duttili, che hanno ben figurato nel Mondiale Under 17 che si è tenuto in Brasile nel 2019. Il primo è sicuramente Jun Nishikawa, che ha partecipato anche al Mondiale Under 20 da sotto età. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) Questo è un 2002, gioca nel Cerezo Osaka, un centrocampista di movimento di grande qualità. Può fare sia il trequartista che l’esterno su entrambe le corsie, dotato di un gran fisico è anche molto elegante. Si era parlato di un trasferimento al Barcellona per lui, ma è stato tutto cancellato da questo periodo complicato. L’altro giapponese che può fare molto bene è Joel Chima Fujita, anche lui 2002 e anche lui protagonista con le selezioni giovanili della nazionale nipponica. Questo è un centrocampista muscolare dotato anche di ottima visione di gioco. Il suo ruolo naturale è il mediano, visto che è molto bravo nell’interdizione e nel far ripartire l’azione, ma può giocare anche da mezzala