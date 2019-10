Stadio Firenze: le schede dei 10 impianti più belli d’Europa

Qualche anno fa quando il tema ‘nuovo stadio’ pareva essere attuale abbiamo creato una rubrica intitolata “Stadi d’Europa”, in cui Violanews.com ha voluto offrire ai propri lettori una panoramica sui migliori progetti e gli stadi costruiti negli ultimi anni in Europa. Abbiamo analizzato i dieci stadi che avevano un progetto simile a quello che potrebbe essere quello della Fiorentina basandoci su punti precisi come le dimensioni del progetto, la capienza dell’impianto, le strutture annesse (ristoranti, alberghi e store ufficiali), i costi e i comfort e le caratteristiche degli stadi di ultima generazione. Oggi vista l’attualità del discorso (e crediamo anche la fattibilità) vogliamo farvi un riassunto di tutti gli stadi che abbiamo analizzato in giro per l’Europa e che mantengono tali caratteristiche aggiungendo che questa mattina il CorSport Stadio scrive che il modello dell’impianto sportivo dovrebbe essere quello del magnifico Mercedes Benz Stadium di Atlanta, sede dell’ultimo Super Bowl.

