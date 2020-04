Riccardo Cucchi a VN: “Iachini pragmatico. Non inventa calcio, ma adatta il gioco ai calciatori che ha”

Intervenuto in diretta sulla nostra pagina Instagram, lo storico giornalista di Radio Rai Riccardo Cucchi ha parlato dei temi relativi al momento del calcio italiano e di quelli viola:

La mia prima volta con la Fiorentina? Ci sono molti punti di contatto nella mia vita con la squadra viola. La mia prima radiocronaca fu Campobasso-Fiorentina del 22 agosto 1982, una partita di Coppa Italia dove Ezio Luzzi dovette rinunciare. Quella Fiorentina vice-campione d’Italia con campioni del calibro di Galli, Antognoni, Pecci e Passarella fu sorpresa 1-0 dai molisani, che fecero l’impresa. Un altro aneddoto riguarda mia sorella Paola, tifosa gigliata, e un Lazio-Fiorentina degli anni ’60 in cui mio padre ci accompagnò allo stadio, io con la sciarpa biancoceleste e lei con quella viola. Iachini? Lo conosco bene, ho avuto il piacere di raccontarlo anche da calciatore in cui era oltre un mediano. Regalava anche sprazzi di abilità tecnica oltre che essere solido. Da allenatore è diventato una persona pratica, un uomo di campo che coglie gli aspetti pragmatici. Non è certamente un profilo moderno, non è capace di inventare calcio ma ha la qualità di amalgamare la squadra in base ai giocatori che ha a disposizione. Iachini non ha un’idea di gioco preconcetta, adatta i giocatori che ha sfruttando le loro caratteristiche. Però Firenze è critica e ambiziosa, e la Fiorentina deve puntare ad obiettivi importanti e tornare nell’elite del calcio italiano. Infine un ricordo di Franco Lauro: Era un amico oltre che un collega, un grande di basket e un abile conduttore. Ha speso la sua vita per il servizio pubblico che ha svolto per 30 anni e ci siamo battuti per tante battaglie.