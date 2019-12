FIRENZE – Tutto importante, augurabile, sostenibile. Il nuovo centro sportivo con 10 campi e le tribune, forse pure un nuovo Franchi, ma bisogna che Rocco Commisso si renda conto che la Fiorentina sta precipitando. La B è lontana ma…non dall’altra parte della luna. Ora che Ribery si è fermato, proprio con la volata decisiva del campionato in atto, con Chiesa che ancora pare a corrente alternata, ora che gli attaccanti non segnano mai, ora che la difesa invece di gol ne prende troppi, è arrivato il momento di intervenire. Ora, più avanti potrebbe non bastare più. Io ho paura, troppo? Allora dite che sono molto, molto, molto, preoccupato. Sogno la vittoria con l’Inter, però temo la quinta sconfitta consecutiva. Il presidente ha sempre detto che il denaro non sarebbe stato un problema. Bene, oggi che i problemi sono altri Commisso deve intervenire sul mercato. Dare mandato a Pradè di prendere giocatori pronti subito, non scommesse verdi, ma giocatori in grado di dare una mano. Rinforzare tutti i reparti, con esperienza e classe. Adesso è il tempo, stadio e centri sportivi possono arrivare domani, la Serie A va difesa adesso. Nel frattempo spinga per far capire a Montella e ai suoi giocatori che non è più tempo di…maturare. Non si cresce? Allora non si è da Fiorentina. Il Franchi è sempre pieno, la gente spende, rinuncia in parte anche al Natale per sostenere la squadra viola. Lo ricordino e rispettino chi tifa e paga, chi soffre e spera. Non è più tempo d’attesa.