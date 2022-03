Pagnini a VN: “Arbitro del derby? Ecco chi mi aspetto. Un applauso a Rocchi”

La nostra intervista a Simone Pagnini sulla possibile designazione di Fiorentina-Empoli e sul momento degli arbitri in Italia

Filippo Caroli

Non è certamente una stagione facile quella cui hanno dovuto far fronte gli arbitri quest'anno. Polemiche, errori, un mancato ricambio generazionale. I direttori di gara sono stati spesso al centro della bufera mediatica quest'anno. Un gran lavoro, però, viene svolto in questo senso da parte dei nuovi vertici AIA Rocchi e Trentalange. Ed è da leggere in quest'ottica la conferenza stampa di sabato in cui, fra le altre cose, è stato fatto ascoltare da Rocchi l'audio fra arbitro e VAR in occasione del contestatissimo episodio in Torino-Inter. Un gesto che mira ad una sempre maggiore trasparenza della macchina arbitrale. Questo per far capire che, negli episodi contestati, non c'è malafede ma, banalmente, semplici errori, anche se macroscopici. Parola d'ordine: credibilità. Un concetto che permetterà poi anche agli arbitri emergenti di lavorare in maniera più serena. Proprio di questi temi abbiamo voluto discutere con l'esperto Simone Pagnini, contattato da Violanews in esclusiva, con cui siamo partiti dal derby di domenica:

Ciao Simone, domenica alle 12:30 è in programma Fiorentina-Empoli, cosa ti aspetti sulla designazione?

"Credo che in questo momento, dopo un avvio improntato sulla linea verde, anche in questo derby verrà designato un arbitro su quella falsariga. All'andata fu scelto Sacchi, nel ritorno penso riavremo un giovane. Magari un Marinelli o un Massimi, che ha già fatto la Fiorentina nel match contro il Venezia. Potrebbe essere un profilo ideale"

Non ti aspetti dunque un 'big', nonostante si tratti di un derby?

"Non credo sceglierà un arbitro di altissimo profilo. La gara è interessante ma non è da arbitro internazionale. Ci sono anche parecchie partite importanti in questa giornata. Conoscendo professionalmente Rocchi, credo opti per una soluzione del genere. Manda sì un giovane, ma che sta facendo bene e dà delle garanzie"

Mi hai parlato di Marinelli e Massimi, ci sono già dei precedenti degni di nota con la Fiorentina?

"Sia Marinelli che Massimi sono arbitri che i Viola hanno già avuto, sono profili interessanti che stanno facendo un buon campionato. Poi si sa, i giovani magari fanno bene tre partite e poi possono avere una ricaduta. E proprio sui giovani c'è da fare però un discorso più ampio"

Prego

"In un momento così difficile, Rocchi sta facendo un ottimo lavoro, dare un'impostazione giovanile all'AIA è importante. I 'vecchi' sono sempre meno perché sta avvenendo un ringiovanimento obbligatorio. Negli ultimi anni abbiamo perso tanti fischietti importanti ed è un po' mancato il ricambio generazionale. I vecchi vertici dell'AIA non hanno ragionato sul lungo periodo e la nuova dirigenza ha dovuto far fronte a situazioni che prima non erano assolutamente prese in considerazione. Uno come Massimi, per esempio, negli anni precedenti aveva fatto 3-4 partite in A. Quest'anno ne ha già fatte 7-8. C'è una valutazione totalmente diversa. Serve dare forza ai giovani visto che, di big, non ce ne sono più"