PAGELLE VN – Che sorpresa Venuti! Pulgar glaciale, male Dalbert e Cutrone

VENUTI 7: Rischia di segnare un eurogol col sinistro dopo 12 minuti, ma la traversa gli nega la prima gioia personale in Serie A. Coinvolto spesso nella manovra, non fa rimpiangere Lirola nemmeno sullo sprint e si guadagna asfaltando Gagliolo il rigore trasformato da Pulgar. Non è tutto rose e fiori: si perde Gagliolo che sbaglia di testa da buona posizione al 24′. Sgasa su Brugman e lo fa ammonire dopo essersi preso il giallo a propria volta, è lui la nota lieta della serata. (Dal 46′ LIROLA 5,5: Rimpiazzare lo straripante Venuti di stasera non era facile, lui si limita a svolgere il proprio compito ma perde un pallone sanguinoso poco dopo la metà del secondo tempo. Impalpabile il suo apporto in ripartenza.)

DALBERT 5: Offre la schiena ad una finta di Kulusevski in avvio, per sua fortuna lo svedese non conclude; fumoso quando si tratta di spingere, se la Fiorentina attacca a destra è perché dall’altra parte si viaggia molto meglio. Non si vede se non per alcune sbavature nemmeno nella ripresa, e la differenza di rendimento tra lui e il suo omologo di destra Venuti è abissale. Ci vuole di più. (Dall’86’ SOTTIL sv: Ha l’occasione di segnare il primo gol in Serie A nel finale, ma Sepe si produce in un’ottima parata su un tiro non irresistibile. Poco tempo per incidere, ma se Ceccherini avesse segnato dopo il suo affondo a tempo scaduto…)