Nicolato a VN: “Carmo ha grandi potenziaità, la Fiorentina può scommettere su di lui”

La Fiorentina sta seguendo da vicino David Carmo (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), difensore classe ’99 del Braga. Per conoscerlo meglio e capire che tipo di giocatore è, abbiamo parlato in esclusiva con Francesco Nicolato, allenatore, match analyst e grande esperto di calcio portoghese.

Signor Nicolato, ci descriva Carmo, che giocatore è?

“E’ un difensore centrale sinistro dotato di grande rapidità pur essendo molto strutturato fisicamente circa cm 196. E’ uno dei difensori centrali giovani più promettenti del Portogallo. Dotato di buona tecnica che lo agevola nella fase di costruzione del gioco e di disimpegno”.

Secondo lei può essere un profilo giusto per la Fiorentina?

“E’ un giocatore con valide potenzialità da esprimere nel tempo e può essere un profilo giovane su cui la Fiorentina può puntare anche per realizzare una plusvalenza importante nei 2/3 anni”.

Come vede l’inserimento di Carmo nel calcio italiano?

“Ha necessità di migliorare l’aspetto psicologico cognitivo ovvero evolvere la capacità di concentrazione e esprimere maggiore aggressività in fase di anticipo e contrasto, recupero sull’ uomo. Ha già vinto l’Europeo under 19 con Trincao, Jota, Vinagre e il promettente portiere Diogo Costa”.