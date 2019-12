Le pagelle del giorno dopo – Tifosi viola: dal 10 allo 0

10) Ai tifosi viola che fino all’ultimo hanno trascinato la squadra. Se dopo venti minuti della ripresa fosse partita la contestazione contro tecnico e giocatori sarebbe finita con una goleada dell’Inter.

9) A Vlahovic che non è Ibra ma può diventarlo. Il problema è che ora arriverà un altro attaccante e quindi che fine farà Dusan?

8) A Dragowski per le due grandi parate su Lukaku.

7) A Commisso che riesce a impazzire di gioia per un pareggio.

6) A Pradè: un voto d’incoraggiamento perché ora dovrà fare un mercato scoppiettante.

5) E’ costato caro ma questo Pulgar proprio non accende entusiasmi. E’ un giocatore normale.

4) A Borja Valero. E’ il risultato del 10 per non aver festeggiato e del meno 6 per aver fatto gol lui che non segna mai.

3) A Boateng che è fuori dal progetto viola. Può accomodarsi altrove.

2) A Dragowski per la folle uscita nel secondo tempo.

1) A Pedro. Se non entra neppure per l’assalto finale e Montella gli preferisce il desaparecido Eysseric vuol dire che non è pronto per il nostro calcio. Quindi, va rispedito in Brasile.

0) Agli idioti che hanno attaccato un bambino tifoso dell’Inter che aveva festeggiato in tribuna il gol di Borja Valero.