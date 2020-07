Le pagelle del giorno dopo: da Rocco e il fegato rovinato a Chiffi & Co.

10) a Commisso che dopo un anno di Serie A e di errori arbitrali rischia di essersi rovinato il fegato.

10) a Commisso che se lo rovinerà ancora di più per la questione stadio

8) ai gol dei difensori. Senza le reti di Milenkovic e Pezzella la squadra viola sarebbe in una posizione di classifica molto rischiosa

8) a Terracciano che mi piace sempre di più. E’ se diventasse lui il titolare e facessimo cassa con Dragowski?

7) a Pulgar che sta crescendo anche a livello di personalità.

6) a Iachini che senza il clamoroso errore arbitrale avrebbe pareggiato anche con la Roma. Ribadisco che vale più di quello che alcuni tifosi pensano. Così mi sono garantito la quotidiana raffica di critiche.

6) a Chiesa per come si batte su e giù sulla corsia di destra

5) a Chiesa che non riesce più a inventare niente di decisivo

5) a Ribery che è un fenomeno ma che ora, come si dice a Firenze, è

4) a Lirola che oltre ad avere precisi limiti tecnico-tattici sparisce al primo errore. Non è stato un investimento vincente almeno per il momento.

0) a Chiffi che dovrebbe essere sospeso e mandato in vacanza fino al prossimo campionato per rinfrescarsi le dee.

0) a quelli del Var che avrebbero dovuto obbligare Chiffi, alla faccia del regolamento, ad andare a vedere le immagini. A volte penso che chi è al Var goda nel vedere un collega che sbaglia

0) a Nicchi che ha sempre criticato la Fiorentina per le proteste arbitrali. Perché almeno stavolta non critica i suoi allievi?