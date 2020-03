“Le nostre prime volte”, la nuova rubrica di Violanews aperta a tutti: info e modalità

Cari lettori, non sono giorni semplici. Chi vive l’emergenza del virus in prima persona, chi deve stravolgere le proprie abitudini per evitare di farlo, abbiamo tutti bisogno di svagarci un po’ e di non cedere alla socialità estrema alla quale siamo abituati. Noi di Violanews.com faremo di tutto per tenervi compagnia, ma ci rendiamo conto che, con lo sport fermo, si ferma anche la nostra fonte di notizie principale, ovvero la Fiorentina.

LE NOSTRE PRIME VOLTE

Niente panico: ci siamo attivati per offrirvi contenuti il più possibile originali e coinvolgenti, con l’obiettivo, se non possiamo informarvi, almeno di intrattenervi. Una di queste iniziative è appunto questa, “Le nostre prime volte”, cioè il racconto, realizzato ogni volta da un diverso redattore, della prima partita della Fiorentina di cui ha ricordo. In questo modo potrete riportare alla mente partite magari non epiche come il 4-2 alla Juventus o la vittoria di Wembley, ma comunque significative, e viverle con gli occhi di chi le considera speciali. La nostra rubrica comincerà domani.

LE VOSTRE PRIME VOLTE

Non solo, potrete prendere la parola (la penna, in questo caso) anche voi. Basterà inviare all’indirizzo mail redazione@violanews.com il racconto della prima partita della Viola che ricordate bene, e, se sarà ben scritto, allora verrà pubblicato.

Perché tifare Fiorentina è un orgoglio… e, diciamocelo, la prima volta non si scorda mai!