Gli ultimi giorni per completare la rosa, aspettando un mercato di gennaio da super protagonisti

La Fiorentina sta studiando la fine del mercato estivo, per arrivare preparata e competitiva per un campionato che si preannuncia competitivo e tosto. Con Federico Chiesa che potrebbe partire, i nomi che potrebbero sostituire il numero 25 sono sostanzialmente due, uno è Rodrigo De Paul, l’altro Josè Callejon. L’argentino è un profilo che piace tantissimo alla Fiorentina, già dall’anno scorso, quando Pozzo giocò a rialzo con Barone, vedendo poi sfumare il trasferimento all’ultimo. Con il tesoretto dovuto alla cessione di Chiesa, i viola sono pronti a tornare con forza sul numero 10 dell’Udinese, che per la dirigenza gigliata ha le caratteristiche giuste per spostare gli equilibri. Callejon, dalla sua, ha la possibilità di vestirsi di viola anche dopo la chiusura del calciomercato, e la Fiorentina ci sta provando seriamente, trovando apertura da parte del ragazzo.

L’idea, però, che sta prendendo piede nell’ambito viola, è quella di aspettare il mercato di gennaio, guardando al futuro con un’idea nuova. Secondo quanto raccolta da Violanews, la Fiorentina, infatti, non avendo alcun tipo di problema economico, grazie alle finanze di Rocco Commisso, vuole solo rinforzare la rosa e completare le lacune adesso, oltre a sfruttare le eventuali occasioni, per poi essere super protagonista del mercato di gennaio. Quando le altre società dovranno per forza di cosa fare il conto con delle uscite importanti, infatti, Pradè e Barone sono pronti ad investire, costruendo una grande squadra per la seconda parte di campionato, sfruttando le cessioni forzate delle altre società.